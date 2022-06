“Grazie al Pd personale anche per i tribunali dell’Umbria”

Lo annuncia “con soddisfazione” il consigliere e segretario regionale del Pd Tommaso Bori.

“L’emendamento approvato di recente dal Parlamento – spiega Bori – proroga infatti i contratti fino a dicembre 2022 e, a partire dal 2023, l’obiettivo di un contratto a tempo indeterminato sarà finalmente una realtà per gli oltre mille operatori e operatrici della giustizia italiana. Si tratta di un risultato significativo anche per l’Umbria, sia in termini di riduzione del precariato che di funzionalità e di operatività degli uffici, tanto più alla luce dei progetti speciali previsti dal Pnrr e del potenziamento degli organici. Ora – conclude Tommaso Bori – bisogna portare a casa un altro obiettivo: la partita dell’aumento dell’organico in capo alla funzione pubblica con graduatorie, purtroppo, ancora bloccate anche nei nostri territori”