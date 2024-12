Gran Tour Perugia e l'”Itinerario alla scoperta di Dottori a Perugia”

Ancora storia, curiosità, arte e aneddoti fino alla fine dell’anno: a chiudere il 2024 delle visite guidate di Gran Tour Perugia saranno un itinerario alla scoperta del maestro Dottori, partendo dalla sua casa natale per arrivare alle opere esposte nelle sale della Galleria Nazionale dell’Umbria, i saperi artigiani racchiusi nella storica vetreria Moretti Caselli, una passeggiata che strizza l’occhio al fantasy alla ricerca degli animali fantastici nascosti lungo le vie del centro storico, senza dimenticare i suggestivi scorci di Borgo Sant’Antonio immerso nelle atmosfere natalizie.

Si inizia venerdì 27 dicembre alle 17 con “Itinerario alla scoperta di Dottori a Perugia“. Dalla casa natale alla Galleria Nazionale dell’Umbria, il critico d’arte Andrea Baffoni ripercorrerà storia e linguaggi affrontati dal maestro Gerardo Dottori nel corso del suo percorso espressivo: dal divisionismo fino agli sviluppo aeropittorici dell’inizio degli Venti, fino ad arrivare ai primi del Quaranta con un viaggio che inizia dalle sue umili origini e culmina nella Sala 39 della Gnu, che propone un’accurata selezione di opere dell’artista perugino, raramente esposte al pubblico.

Costo della visita guidata euro 22 (comprensivo di ingresso al museo), gratuito fino ai 12 anni. Per chi possiede l’abbonamento al museo il costo è di 12 euro (solo visita guidata)

Sabato 28 dicembre alle 16 sarà la volta della visita alla Vetreria Moretti Caselli dove si potrà conoscere la storia della più antica famiglia di maestri vetrai d’Italia e, stanza dopo stanza, si avrà l’opportunità di ammirare la struttura costruita nel 14esimo secolo nel capoluogo umbro, dove si nascondono i segreti della pittura su vetro. Segreti che sono iniziati con il pittore e maestro vetriere Francesco Moretti e suo nipote Lodovico Caselli.

Costo della visita guidata euro 13 a persona, comprensivo dell’ingresso allo studio – museo, gratuita fino a 12 anni

Domenica 29 dicembre alle 16 sarà la volta di “Animali fantastici e dove trovarli?“, un viaggio immersivo tra le vie del capoluogo umbro alla caccia di animali “di pietra” (e non solo). L’insolita passeggiata vedrà Perugia trasformarsi in una sorta di “giungla di arte e storia” in cui riscoprire animali mitologici e stilizzati che, silenziosi, popolano la città. Un’esperienza originale adatta anche ai bambini.

Costo della visita guidata euro 12, gratuito fino ai 12 anni. Evento dog friendly

Inoltre, fino al prossimo 6 gennaio alle 16.30 si va alla scoperta degli “Scorci di Natale a Borgo Sant’Antonio” per vivere insieme la magia del Natale, attraversando un rione ricco di bellezza, arte e storia tra la chiesa di Santa Maria Nuova, l’oratorio di San Giovannino, vero e proprio gioiello nascosto, il cinquecentesco oratorio di Sant’Antonio Abate, la piazzetta del Porcellino, crocevia di sacro e profano, la chiesa di Sant’Antonio Abate, con l’apertura straordinaria della cripta, e la Cereria Medievale per un tuffo nell’artigianato d’altri tempi. Un percorso che si snoda lungo la rinomata via dei Presepi.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni. Evento dog friendly

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it