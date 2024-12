Gran Tour Perugia e gli appuntamenti natalizi in centro storico

Tra la Galleria Nazionale dell’Umbria, la dinastia dei Baglioni e scorci di arte e storia in Borgo Sant’Antonio

Perugia in piena atmosfera natalizia è un’occasione unica per passeggiare, tra luci e colori, alla scoperta di curiosità, storia, arte e tradizione: così Gran Tour Perugia propone un fine settimana fra le bellezze racchiuse nella Galleria Nazionale dell’Umbria, un viaggio fino ai tempi della famiglia Baglioni e un percorso fra i presepi artigianali e i tesori nascosti di Borgo Sant’Antonio. Inoltre, torna l’iniziativa “gift card”, per regalare l’emozione di avvicinarsi alla città in modo inconsueto.

Si inizia sabato 21 dicembre alle 16 alla Galleria Nazionale dell’Umbria con la visita alla mostra “L’età dell’oro“, percorso lungo il quale sarà possibile ammirare opere di antichi maestri come Gentile da Fabriano, Duccio di Boninsegna, il Maestro di San Francesco, Niccolò di Liberatore e Jean du Vivier in dialogo con i capolavori di grandi artisti contemporanei, come Andy Warhol, Yves Klein, Alberto Burri, Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis e Carla Accardi. L’oro, il re dei metalli, nell’arte acquista il potere di trasformare ogni opera in manifestazione del sacro e sguardo spirituale sulla realtà.

Costo della visita guidata euro 23 (comprensivo di biglietto di ingresso e auricolari), gratuito fino ai 12 anni

Domenica 22 dicembre alle 16 spazio a “La dinastia dei Baglioni” durante cui si andranno a conoscere più da vicino gli uomini e le donne – cavalieri e figure nobiliari – che facevano parte della signoria dei Baglioni di Perugia, famiglia che nel periodo rinascimentale contribuì a rendere Perugia una delle città più fiorenti d’Italia. Durante una passeggiata in quello che fu il quartiere di questa nobile casata perugina, Colle Landone, oggi assorbito nei sotterranei della Rocca Paolina, si svilupperà la narrazione dall’ascesa della stirpe fino alla sua dipartita. Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni, evento dog friendly

Dal 26 dicembre al 6 gennaio alle 16.30 si va alla scoperta degli “Scorci di Natale a Borgo Sant’Antonio” per vivere insieme la magia del Natale, attraversando un rione ricco di bellezza, arte e storia tra la chiesa di Santa Maria Nuova, l’oratorio di San Giovannino, vero e proprio gioiello nascosto, il cinquecentesco oratorio di Sant’Antonio Abate, la piazzetta del Porcellino, crocevia di sacro e profano, la chiesa di Sant’Antonio Abate, con l’apertura straordinaria della cripta, e la Cereria Medievale per un tuffo nell’artigianato d’altri tempi. Un percorso che si snoda lungo la rinomata via dei Presepi.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni, evento dog friendly

Per chi volesse acquistare la gift card natalizia – personalizzabile e subito pronta sia in versione cartacea che digitale – e regalare ai propri cari visite guidate e passeggiate originali, l’appuntamento è domenica 22 dicembre dalle 15 alle 19 alla Bottega del Pantalone in via XX Settembre 41/C.

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it