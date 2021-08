“Giusto accogliere donne e bambini dall’Afghanistan”. La nota del Presdiente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, Marco Squarta

Il presidente dell’Assemblea legislativa Marco Squarta ritiene

“giusto che anche l’Umbria faccia la sua parte per accogliere le donne e i bambini che stanno scappando dall’Afghanistan dopo la presa di potere da parte dei Talebani, per salvarli da un regime violento, persecutorio e sanguinario. Inevitabilmente ci si dovrà fermare a ragionare con attenzione sugli aspetti legati alla logistica e altre questioni che non possono riguardare soltanto la prima accoglienza. È doveroso offrire ospitalità e protezione umanitaria a coloro che scappano dalla persecuzione e dalla violenza che il più delle volte li condanna a morte certa, ma allo stesso tempo, ritengo anche giusto che vengano espulsi i tantissimi immigrati irregolari che continuiamo ad accogliere da troppo tempo nel nostro Paese, gente che non scappa da zone di guerra o violenza ma, semplicemente, arriva in maniera illegale in Italia per delinquere e vivere di espedienti. Espellere, dunque, subito, chi vuole solamente entrare clandestinamente in Italia e non scappa da nulla”.