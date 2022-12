Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria vicini al Comitato per la vita “Daniele Chianelli”

Un gesto semplice, di condivisione e speranza. È questo lo spirito della donazione fatta dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria al Comitato per la vita “Daniele Chianelli”. L’assegno, del valore di duemila euro, è stato consegnato all’associazione perugina con l’obiettivo di contribuire a far trascorrere un Natale più sereno agli ospiti del residence “Daniele Chianelli”.

“Siamo profondamente grati ai Giovani imprenditori per questa generosa donazione – ha detto il Presidente del Comitato per la vita, Franco Chianelli – Avere così tanti amici che si preoccupano del sostegno alla ricerca e del supporto ai bambini, ragazzi e adulti malati di tumori, leucemie, linfomi, mielomi ci riempie di gioia e di speranza per il futuro. Questo dono contribuirà all’ampliamento del Residence “Daniele Chianelli” con altri 20 alloggi per ospitare i pazienti con le loro famiglie”.