Giornata Internazionale della Donna, le iniziative all’Ospedale di Perugia

Evento dedicato alla lettura come veicolo di promozione del benessere del personale e dei pazienti

In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della Donna, la Direzione aziendale ha promosso, con la collaborazione del personale dipendente, un momento dedicato alla lettura “Condividere leggendo. Letture delle nostre professioniste: “Donne che leggono le donne”. L’evento si inserisce nell’ambito del progetto “Patto locale per la lettura” promosso dal Comune di Perugia al quale l’Azienda ha aderito come partner attivo, con la convinzione che la lettura sia una determinante della salute e favorisca il benessere del personale e dei pazienti.

Questo pomeriggio, nel rispetto delle normative anti Covid, la Sala Montalcini del CREO ha ospitato le voci di alcune professioniste dell’Azienda Ospedaliera di Perugia che hanno scelto un brano o una poesia riguardante l’universo femminile in tutte le sue molteplici sfaccettature e lo hanno letto, in un momento di condivisione, riflessione e cultura. Vari gli autori scelti dalle lettrici, dalla poetessa Alda Merini ad alcuni passi tratti dal diario di Anna Frank, passando per Oriana Fallaci, Karen Blixen, Eugenio Montale e l’autrice americana Louise Glück,

Un momento per riflettere insieme sui grandi temi declinati al femminile attraverso lo strumento della lettura. Particolarmente emozionante è stata la lettura di una giovane studentessa delle Professioni Sanitarie di origine ucraina, che ha voluto leggere una sua personale riflessione sulla tragedia che ha colpito il suo Paese.

All’evento ha preso parte anche Rosanna Valigi, referente della Biblioteca comunale Sandro Penna di San Sisto.

Ad aprire l’iniziativa è stata la dottoressa Cristina Clementi, Direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliera di Perugia: “Un pensiero particolare è per le donne ucraine che stanno affrontando momenti di grande dolore con grande coraggio. Oggi è il centenario della Giornata internazionale della Donna, una festa che trae origine dalle rivendicazioni sindacali e dalla conquista del diritto al voto, ma che oggi ci impone un momento di riflessione sul percorso compiuto, su quello da affrontare e sugli esempi che ci devono ispirare. L’evento di oggi, che si inserisce nel Patto Locale per la Lettura promosso dal Comune, assume una connotazione ancora più forte: la lettura come valore, anche clinico, per riflettere”.

Questa mattina è stato messo a dimora un albero di Mimosa donato all’Azienda Ospedaliera di Perugia nello spazio verde adiacente al CREO, affinché la Festa della Donna non venga ricordata solo un giorno all’anno.

La Direzione ha inoltre dato il benvenuto alla prima donna autista – soccorritore di ambulanze dell’Azienda Ospedaliera di Perugia che ha preso servizio a tempo indeterminato, insieme ad un altro autista, nell’alveo del piano assunzioni del personale.

La Presidente di Commissione, Cristina Calcagni, nel complimentarsi con le vincitrici per gli ottimi elaborati presentati, ha espresso, a nome di tutta la Commissione, la soddisfazione per aver potuto esaminare e leggere i contenuti di tutte le tesi pervenute al Centro Pari Opportunità nei tempi indicati dal precedente bando, trovandoli tutti, nessuno escluso, di pregevole interesse e conformi ai requisiti richiesti per la partecipazione. A tale proposito la Consigliera Vittorina Sbaraglini ha assegnato, per conto della Commissione, una menzione d’onore a ulteriori quattro tesi, giudicate eccellenti, premiate con la loro pubblicazione in formato e-book nel sito del Centro Pari Opportunità.

Nel corso della cerimonia è stata ricordata la figura di Laura Cipollone, pedagogista, teorica e ricercatrice dell’educazione alla differenza, tra le fondatrici del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria. A lei è intitolata la Biblioteca delle Donne del CPO e il Premio.

Al termine della cerimonia di premiazione, la Presidente Grechi ha informato il pubblico che l’assemblea del Centro Pari Opportunità ha approvato nell’ ultima seduta il nuovo bando per l’anno 2020-2021 che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul BUR e sui canali di comunicazione del Centro pari opportunità (www.centropariopportunita.regione.umbria.it).