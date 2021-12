Gimbe: “In Umbria i posti letto Covid sotto la soglia di saturazione”

Nell’ultima settimana aumento nuovi casi e attualmente positivi

Sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica (6%) e in terapia intensiva (9%) occupati da pazienti Covid-19 in Umbria: è quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana 1-7 dicembre. Nello stesso periodo si registra una performance in peggioramento per i dati relativi agli attualmente positivi per 100.000 abitanti (225) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (50,3%) rispetto alla settimana precedente.

In tutte le regioni, tranne Molise e Valle D’Aosta, si rileva un incremento dei nuovi casi che va dall’1,8% delle Marche al 50,3% dell’Umbria.