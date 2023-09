Giano dell’Umbria: Fiera di San Francesco

Domenica 1 ottobre torna il tradizionale appuntamento con la Fiera di San Francesco a Bastardo, che si terrà dalle ore 8 alle 20.

“Ci saranno 60 espositori di varie categorie merceologiche e il taglio del nastro ufficiale è fissato per le 10 – spiega Valeria Santi, assessore allo sviluppo economico e commercio, che ha seguito l’evento -. Come da tradizione, presenti venditori di prodotti tipici, artigianato, abbigliamento, piante e fiori, prodotti per la casa, hobbismo, dolciumi e anche i negozi di Bastardo resteranno aperti in via straordinaria. Ringrazio l’associazione L’arte e la Terra, che ha organizzato l’evento in sinergia con il Comune, dopo il successo dello scorso anno. Non mancheranno eventi che arricchiranno questa giornata, come il color mob organizzato dalla pro loco di Bastardo (ore 17) e la pesca di beneficenza a cura della Caritas diocesana”.