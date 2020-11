Galleria Nazionale dell’Umbria: un disco in vinile per celebrare Giovanni Battista Piranesi. Iniziativa in stretta sinergia con lo storico d’arte Teho Teardo

Un museo che produce e pubblica musica, in più con un disco in vinile da 7 pollici, è una cosa davvero rara e, forse, mai vista. A realizzare l’originale iniziativa, nel nome di Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), ci hanno pensato la Galleria nazionale dell’Umbria diretta da Marco Pierini, storico dell’arte ma anche grande appassionato di musica, insieme a Teho Teardo, uno dei più originali ed eclettici artisti nel panorama musicale europeo. Creata per stabilire una relazione narrativa con il film d’animazione realizzato da Grégoire Dupond ‘Piranesi, Carceri d’Invenzione 300 anni’, la composizione di Teardo, dal titolo ‘The Ghost of Piranesi’, permette di fondersi e identificarsi con lo sguardo di chi esplora l’interno degli spazi piranesiani, contribuendo a scandire il ritmo circolare, insistente e cieco dello stato d’animo che emerge dalla percezione di queste “prigioni dell’immaginazione”.

In occasione delle celebrazioni per il terzo centenario della nascita del grande architetto veneziano Piranesi, la Galleria umbra infatti lo ha voluto omaggiare con il film d’animazione di Dupond – presentandolo lo scorso 4 ottobre nel giorno del suo compleanno attraverso i canali social e YouTube del museo – dedicato a uno dei capolavori più emblematici dell’intera produzione piranesiana, le ‘Carceri d’Invenzione’. Il video è visibile sui canali Facebook, Instagram e You Tube della Galleria, nonché sulla pagina web e Vimeo di Grégoire Dupond.

È stata questa la prima di una serie di iniziative dedicate al genio visionario di Piranesi, che si accompagna anche al restauro delle 137 tavole delle celebri ‘Vedute di Roma’ disegnate ed incise da Piranesi e di proprietà della Galleria: i risultati scientifici confluiranno in un volume (in preparazione) ‘Giovanni Battista Piranesi nelle collezioni della Galleria Nazionale dell’Umbria’, della collana ‘Quaderni della Galleria Nazionale dell’Umbria’ per i tipi di Aguaplano Libri. E al volume sarà allegato (solo nelle copie omaggio della Galleria e prodotto in 500 esemplari, non quindi nella pubblicazione in vendita) anche il disco con la musica composta da Teardo.