Modigliani, gli etruschi e Palazzo Baldeschi: l’arte con Gran Tour Perugia

Amedeo Modigliani alla Galleria Nazionale dell’Umbria, la mostra Extra tra arte antica e contemporanea a palazzo Baldeschi e un’incursione nella storia etrusca dell’Ipogeo della chiesa di San Manno

Un fine settimana all’insegna dell’arte accompagnati da Gran Tour Perugia che propone una visita guidata alla Galleria Nazionale dell’Umbria per ammirare la mostra “Un capolavoro a Perugia”, dedicata ad Amedeo Modigliani, e il percorso racchiuso lungo le sale di palazzo Baldeschi “Extra. Segni antichi/Visioni contemporanee”, progettvo della Fondazione Perugia tra antico e contemporaneo. Non solo, in programma anche un appuntamento esclusivo all’Ipogeo di San Manno, cuore della storia etrusca.

Si inizia sabato 12 luglio alle 18 alla Galleria Nazionale dell’Umbria con “Un capolavoro a Perugia. Amedeo Modigliani, Nu couchè, 1917-1918″. Un’occasione per conoscere da vicino la vita, le relazioni e, soprattutto, la ricerca del maestro livornese, che i suoi colleghi parigini soprannominarono Modì. Un’esistenza, la sua, segnata da malattie, grandi rifiuti ma anche successi, narrata attraverso otto opere messe a confronto con lavori di arte antica, europea ed extraeuropea, nel tentativo di comprendere come il suo linguaggio originale e personale possa costituire la rielaborazione in chiave moderna di modelli del passato.

Costo della visita guidata euro 25 (comprensivo di biglietto di ingresso e auricolari). L’appuntamento si ripeterà tutti i sabato fino al prossimo 13 settembre (sempre alle 18)

Domenica 13 luglio alle 10.30 sarà la volta di palazzo Baldeschi e della mostra “Extra. Segni antichi/Visioni contemporanee“, progetto della Fondazione Perugia che presenta un’originale proposta espositiva per far dialogare l’antico e il contemporaneo in una mostra che può essere anche considerata doppia, poiché indaga il rapporto tra immagine e segno, icona e parole.

Costo della visita guidata euro 12 a persona (comprensivo di biglietto di ingresso), gratuita fino a 12 anni. L’appuntamento si ripeterà tutte le domeniche fino al prossimo 6 gennaio (sempre alle 10.30)

Domenica 13 luglio alle 18 visita esclusiva all’Ipogeo della chiesa di San Manno a Ferro di Cavallo che conserva, nei suoi sotterranei, la tomba etrusca della famiglia Precu, caratterizzata dall’iscrizione in etrusco più lunga di tutta l’Etruria. Un’occasione imperdibile per visitare, tra pareti in travertino, volte a botte e camere funerarie scolpite oltre 2.300 anni fa, un luogo inconsueto e poco noto ma di grande interesse archeologico.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni. Evento dog friendly

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it