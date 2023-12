G7 – inclusione e disabilità in Umbria

Paola Fioroni, “un grande onore per la nostra terra naturalmente vocata all’accoglienza e all’inclusione”

Esprime “soddisfazione” e anche “emozione” la presidente dell’Osservatorio regionale per le persone con disabilità, Paola Fioroni, a seguito dell’annuncio da parte del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, di promuovere per la prima volta a livello ministeriale il G7 – Inclusione e Disabilità, che si terrà a ottobre in Umbria.

“Voglio ringraziare il ministro Locatelli per questa importantissima iniziativa – ha detto Paola Fioroni – che accenderà a 360 gradi i riflettori sulle tematiche che riguardano la disabilità e sarà un momento unico per proporre nuove strategie e nuovi percorsi per valorizzare ognuno e puntare dritto verso una comunità sempre più realmente inclusiva e non a parole”.

“Far partire dall’Umbria, dalla nostra terra naturalmente vocata all’accoglienza, questo grande messaggio di attenzione profonda al benessere di tutti, è sicuramente un grande onore e siamo certi che faremo di tutto per dare il nostro contributo affinchè questo grande evento possa riuscire superando anche aspettative”.