Fir Umbria, nominati i tecnici a supporto delle attività regionali

Stefano Cardinali: “In Umbria movimento vivo, ci sono le premesse per continuare a fare bene”

Fervono gli ultimi preparativi in vista della nuova stagione agonistica del rugby umbro. Ieri (martedì 29 agosto) il presidente del Cr Umbro Egiziano Polenzani e il tecnico regionale Fir Alessandro Speziali hanno ufficializzato lo staff a supporto delle attività regionali, che si è messo subito al lavoro. A coordinare il team sarà sempre Stefano Cardinali, responsabile Fir Promozione e Partecipazione per la Regione Umbria. Ad affiancarlo ci saranno, oltre ad Alessandro Speziali, Fabrizio Fastellini (responsabile formazione), Alessandro Magi (responsabile attività femminile), Alessandra Coaccioli (responsabile rapporti Coni Sport e Salute), Luca Mion (responsabile attività scolastiche) e Giulio Battistacci (responsabile preparazione atletica).

“Abbiamo scelto di suddividere i compiti – spiega Stefano Cardinali – per rispondere in maniera efficace e performante alle esigenze dei club. La Federazione ed il Comitato, che ringrazio per la rinnovata fiducia, devono essere visti sempre di più come punto di riferimento e sostegno per l’attività rugbistica delle società della regione. Ci aspetta una stagione esaltante dove cercheremo di migliorare il rapporto con i club. E’ importante che tutte le società costruiscano una filiera, curando i giocatori fin dalle categorie più piccole, come da progetto Fir. La Federazione ed il Comitato sono impegnati nella diffusione del rugby in ogni sua forma, da quella tradizionale al tag (che non prevede il contatto diretto, ndr), senza distinzione di genere e di età. I club hanno strutture interessanti e grandi potenzialità. Abbiamo un aumento costante dei tesserati ed un rapporto solido e proficuo con le Istituzioni come, ad esempio, l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria con il quale abbiamo già programmato i progetti per le scuole medie, i corsi per gli insegnanti e i corsi di formazione per l’uso consapevole del web e la prevenzione al bullismo e cyberbullismo. Puntando su una squadra di persone di qualità che sono a servizio della società le premesse per continuare a fare bene ci sono tutte, – conclude Stefano Cardinali – ci resta solo di rimboccarci le maniche e lavorare per il bene del movimento rugbistico”.