Programma del prossimo fine settimana della 43ma edizione della Mostra Mercato del tartufo e dei prodotti enogastronomici di Gubbio

Fiera del tartufo bianco di Gubbio, programma del 9 e 10 novembre.

Sabato ore 9.30 apertura stand (Arconi in Via Baldassini); dalle ore 10.30 “Tutti i gusti del tartufo”: degustazione con gli chef eugubini in Corso Garibaldi; ore 11 “Le radici di Anna. Incontro con Anna Moroni” al Centro Servizi Santo Spirito; ore 16 Show cooking guidato a cura di AIS Umbria con lo Chef Michele Pidone a cura dell’Università dei Sapori, su prenotazione al numero Whatsapp 333 2428308 al Centro servizi Santo Spirito; dalle ore 17 “Tutti i gusti del tartufo”: degustazione con gli chef eugubini in Corso Garibaldi.

Ore 20.30 “Assaggi di Storia” Una cena speciale le cui portate prendono spunto dalle collezioni storiche del museo. Il viaggio, tutto da assaporare che coniuga storia cultura e gastronomia ha inizio con una ‘ gustatio’ al tempo della iguvium romana, per proseguire con la çesna ikuvina degli antichi umbri e concludersi dopo un passaggio tra la ceramica a lustro e gli alambicchi con i distillati d’erbe. Su prenotazione al numero 075 9274298 entro le ore 17 dell’8 novembre.

Domenica 10 novembre ore 9.30 apertura stand (Arconi in Via Baldassini); dalle ore 10.30 “Tutti i gusti del tartufo”, degustazione con gli chef eugubini in Corso Garibaldi; ore 11.00 esibizione degli Sbandieratori di Gubbio in Piazza San Giovanni.

Ore 11.30 Presentazione del libro: “Truffle/Truffe. Una storia di grandi passioni” Il fascino del Tartufo tra Scienza e Cultura a cura di Lorenzo Diamantini. Interverranno alla presentazione del volume: Prof.ssa Domizia Donnini, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Università di Perugia, Prof. Andrea Maraschi, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, Università di Bologna, gli autori, Dott.ssa Sonia Merli, Khalili Research Centre, Università di Oxford e Dott. Marco Maovaz, Centro di Ateneo di Museologia Scientifica, Università di Perugia, Modera l’incontro Giuseppe Nardelli. A seguire aperitivo a cura di: Cantina Semonte e Bottega Azzurra presso la Casa di Sant’Ubaldo, Via Baldassini.

Ore 17: Eccellenze eugubine “La Petenata”. Le ricerche hanno portato alla luce tracce di antiche ricette e procedimenti, ingredienti, spunti e suggerimenti che il Pasticciere Andrea Rossi ha utilizzato per creare un prodotto unico e nuovo, espressione autentica del nostro territorio. Ingresso gratuito, con degustazione finale al Centro servizi Santo Spirito. Sul sito ufficiale dell’evento (www.tartufodigubbio.it) tutti gli aggiornamenti e le info ulteriori.