Ficulle, discarica a cielo aperto a Monte Nibbio

Il punto di raccolta dei rifiuti è ormai trasformato in una discarica abusiva a cielo aperto

Nell’ultima settimana, sono stati abbandonati una quantità enorme di medicinali scaduti e non, ma il fenomeno non è nuovo per il luogo, da anni i cassonetti di Monte Nibbio sono oggetto, proprio per la loro posizione defilata, lontana dagli sguardi e all’inizio di una strada sterrata, di sversamenti e abbandoni di qualunque tipo di rifiuti.

Negli anni sono stati abbandonati elettrodomestici, mobili, sedie, attrezzi agricoli, computer, te-levisori, guaine bituminose e pneumatici con una regolarità quasi quotidiana.

Come si può immaginare, i rifiuti restano sul terreno per mesi se non per anni, disperdendo nel terreno i loro elementi inquinanti, ma a parte qualche cittadino più sensibile che segnala alle istituzioni, a nessuno viene in mente di porre una fine a questo scempio, installando telecame-re o fototrappole e conoscendo la ciclicità dell’abbandono dei rifiuti provvedere alla rimozione degli stessi.