Il podismo umbro ricorda Eros Bastianini alla Straquasar

A poco più di un mese dalla sua scomparsa, sarà ricordato il 12 novembre Eros Bastianini, l’atleta della Podistica Avis Deruta deceduto lo scorso 4 ottobre a 54 anni durante un allenamento e sempre presente in tutte le gare del panorama regionale. Verrà ricordato in occasione della la “Straquasar”, la gara podistica in programma con partenza (alle ore 10) ed arrivo presso il centro commerciale “Quasar Village” di Ellera di Corciano. La volontà degli organizzatori non è casuale, visto che Eros Bastianini aveva partecipato a tutte le cinque edizioni della competizione e proprio a lui infatti è stato deciso di intitolare il premio (in collaborazione con Euronics) destinato ai “senatori” della manifestazione, ovvero a coloro che che hanno preso parte a tutte le edizioni. La scelta è stata presa in pieno accordo con Catia, consorte dello stesso Eros, e la propria società di appartenenza guidata da Katiuscia Vichi. La gara (a cui è abbinata anche una passeggiata per le scuole e a quattro zampe ed una camminata sul tracciato della corsa) di quasi 11 chilometri è organizzata dalle società l’Unatici Ellera Corciano e Cdp Atletica Perugia (la squadra del Circolo Dipendenti Perugina) insieme ad Archi’s Comunicazione, sotto l’egida della Fidal Umbria e dell’Endas e in collaborazione con il Quasar, la locale Amministrazione Comunale, la Protezione Civile, L’Unanuova e Avanti Tutta. Le iscrizioni alla gara aperte all’indirizzo www.icron.it (informazioni possono essere richieste al numero 360343785). E’ garantita l’assegnazione di un pacco gara a tutti i partecipanti alla gara, mentre saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne e i primi cinque di ognuno delle 13 categorie (due in più rispetto al passato) previste con “Gift Card” liberamente spendibili presso le attività commerciali del Quasar che hanno scelto di dare la propria disponibilità. Premi anche alle prime tre società, che avranno il valore delle iscrizioni pagate per gli arrivati.