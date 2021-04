Fotografo umbro firma la guida ufficiale di Ercolano. Dopo Pompei, Pier Paolo Metelli immortala la storia archeologica dell’altro importante sito campano conosciuto in tutto il mondo

Dopo la guida ufficiale del Parco archeologico di Pompei ora quella di Ercolano. Ad immortalare tutta la storia archeologica dei due scavi campani, conosciuti in tutto il mondo, è stato un fotografo umbro, di Montefalco per la precisione. Pier Paolo Metelli – da pochi giorni è tornato dalla sua ultima campagna fotografica ad Ercolano, durata cinque giorni – può ora così vantare l’archivio fotografico più aggiornato dei due straordinari musei a cielo aperto. Profondo conoscitore del mondo del vino, dell’olio, dell’arte e del paesaggio umbro non poteva non farsi affascinare anche da altre eccellenze, questa volta ancora più lontane sia da casa che nel tempo.

“Se un giorno mi avessero detto che avrei avuto la possibilità di scattare ufficialmente foto negli scavi di Pompei e di Ercolano – commenta Metelli parlando con l’ANSA – mi sarei messo a ridere”.

Invece, eccolo con la guida ufficiale degli scavi di Pompei interamente firmata da lui con 118 foto, già uscita da tempo, e in attesa della prossima, quella relativa ad Ercolano dopo la recente esperienza. Il fotografo montefalchese arriva per la prima volta a Pompei nel 2015 per partecipare al “Grande Progetto Pompei” (Gpp) che ha permesso di mappare tutti i resti della storica città. Quattro mesi di lavoro “tecnico” a seguito della società di progettazione Rpa di Perugia. Contattato poi dalla Artem, casa editrice che cura la comunicazione dei due siti archeologici, nel 2016 inizia il lavoro per la nuova guida, pubblicata poi sempre nello stesso anno, con due settimane di scatti tra le rovine e le bellezze di Pompei. Nel 2018, chiamato sempre da Artem, torna in Campania per le prime foto anche agli scavi di Ercolano. Lavoro che poi è stato completato solo ora.