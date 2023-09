Festa della cipolla, è l’ora del gran finale: ancora due giorni di delizie, musica e spettacolo sabato 16 e domenica 17 settembre

In scena anche ‘l’altra tradizione’ di Cannara, l’Infiorata: tappeto di fiori da 50 metri quadrati

Ancora due giorni, sabato 16 e domenica 17 settembre, per prendere parte alla Festa della Cipolla di Cannara e poi la 41esima edizione ‘dei record’ sarà archiviata. ‘Pance piene e soddisfatte’ nei sei stand gastronomici presi d’assalto dai buongustai ma l’evento non è solo buon cibo, perché sa anche regalare piacevoli momenti di intrattenimento.

Così, sabato sera alle 21.30 in piazza san Matteo, c’è lo spettacolo musicale dedicato ai grandi successi italiani, cantati e musicati dal vivo con ‘Disco Italia’, mentre domenica è il giorno del gran finale: si parte la mattina con la settima ‘Cipolla di Cannara in Corsa’, corsa podistica su strada di 11 chilometri e passeggiata non competitiva di 5 chilometri (ritrovo alle 8, partenza alle 9.30 al Palazzetto dello sport.

Per informazioni: podisiticavolumniasericap@gmail.com, 329.1281042 e 329.9040768) e la spettacolare opera degli Infioratori di Cannara, che realizzeranno un tappeto di fiori di circa 50 metri quadrati in piazza del Terz’Ordine Francescano, a partire dalle 7. Un modo per celebrare un’altra grande tradizione della comunità cannarese, che si esprime dunque non solo nella coltivazione della cipolla ma anche nella realizzazione dell’Infiorata del Corpus Domini, a giugno.

Alle 11.30 si esibirà Andy Bellotti, poliedrico personaggio che farà divertire tutti grazie alle sue doti di comico, imitatore, trasformista, attore e cantante. Nel corso della giornata diversi musicisti di strada si alterneranno per le vie di Cannara e alle 16.30 ci sarà anche un momento suggestivo grazie alla presenza dell’artista di fama internazionale Manuel Magrini, che suonerà il suo pianoforte sul ‘tappeto’ di petali dell’infiorata. Chiuderanno la 41esima edizione della Festa della Cipolla di Cannara l’attesissima sfida culinaria tra primi cittadini di Cannara e di Bettona, ‘Sindaci al dente’, alle 18 in Piazza San Matteo e a seguire per le vie del paese il concerto de La Cantina del zi’ Socrate onion street band.

Rossana Furfaro