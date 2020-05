Fedecaccia Umbra dona macchinari agli ospedali di Perugia e Terni. 1,50 € ad associato per l’acquisto della strumentazione sanitaria

Il cuore e la generosità dei federcacciatori umbri a sostegno di chi è in prima linea nell’emergenza Covid-19. Come già annunciato, Federcaccia Umbra – in collaborazione con le due sezioni provinciali e tutte le sedi comunali della regione, ha destinato un euro e 50 centesimi per ogni suo associato all’acquisto di strumentazione sanitaria che sia di supporto al personale medico delle Usl regionali. La somma, pari a circa 18 mila euro, ha permesso di acquistare due defibrillatori per terapia subintensiva, insieme ad alcuni flussimetri. Le apparecchiature sono state consegnate ieri, 19 maggio, agli ospedali di Terni e Perugia. Il segretario regionale di Federcaccia Umbra Giampiero Morosi e il presidente della sezione provinciale di Federcaccia Perugia Marcello Spigarelli, hanno ringraziato tutti i federcacciatori per il loro contributo e tutti i medici, infermieri e personale di supporto impegnato nella lotta contro questo male invisibile.