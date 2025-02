Federcaccia Perugia: condoglianze per la scomparsa del giudice Stefano Sfondalmondo

Era conosciuto per il suo lungo impegno nella cinofilia e nella sezione comunale Federcaccia di Perugia

Si è spento a Perugia a 76 anni il noto dottor Stefano Sfondalmondo, giudice Federcaccia per cani da ferma. Conosciuto per il suo lungo impegno nella cinofilia e nella sezione comunale Federcaccia di Perugia, Sfondalmondo non aveva mai trascurato, nonostante i suoi impegni da stimato medico, la passione per la caccia. Il presidente provinciale Luca Coletti, il presidente comunale di Perugia Francesco Nicolini e tutta la Federcaccia Umbra rivolgono le più sentite condoglianze ai familiari e a quanti lo hanno conosciuto.