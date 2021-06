Eurochocolate: aperte le selezioni per 300 posti tra venditori, promoter, hostess, standisti e animatori

Aperte le selezioni per 300 posti tra venditori, promoter, hostess, standisti e animatori. Candidature aperte per 300 posti

Entra anche tu a far parte dello staff di Eurochocolate, giunto quest’anno alla sua 27esima edizione! Sono infatti aperte le candidature per la selezione del personale che sarà impiegato nell’evento più goloso, quest’anno in programma presso il centro fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra dal 15 al 24 Ottobre 2021.

Al claim #neabbiamopienelescatole, scelto per accompagnare la promozione del popolarissimo Festival Internazionale del Cioccolato, farà eco la parola d’ordine sicurezza, prioritaria quanto imprescindibile in questo delicato periodo storico.

Eurochocolate è quindi pronta a individuare circa 300 collaboratori per i ruoli di venditori, promoter, hostess, standisti e animatori presso i punti vendita e le aree di animazione firmati dalle più importanti aziende del cioccolato e non solo, coinvolte in attività commerciali, promozionali, ludiche, di intrattenimento e di degustazione.

I candidati dovranno aver compiuto i 18 anni e aver conseguito il diploma, avere una spiccata propensione al contatto con il pubblico, capacità relazionali, cordialità, disponibilità e una buona proprietà di linguaggio. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese. È inoltre richiesta la residenza o domicilio nella provincia di Perugia, almeno durante i giorni dell’evento, e la disponibilità a spostarsi autonomamente verso/da la sede di lavoro.

Per inviare la propria candidatura è sufficiente collegarsi al sito www.eurochocolate.com, accedere alla sezione Lavora con noi (www.eurochocolate.com/lavora-con-noi), seguire le indicazioni e compilare i campi suggeriti. Ogni candidato ritenuto idoneo a partecipare ai colloqui di selezione, in programma nel mese di Luglio, riceverà un’e-mail di risposta completa di tutti i dettagli, tra cui la data e l’orario della convocazione. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a selezioni2021@eurochocolate.com.