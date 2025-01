Espulso rientra illegalmente in Italia: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto un 37enne di origini albanesi per violazione delle norme in materia di immigrazione.

Nella notte tra lunedì e martedì scorsi, nel corso di un servizio di controllo del territorio, in via Narni, una pattuglia ha fermato un SUV a noleggio: nonostante il conducente avesse fornito una patente di guida riportante generalità apparentemente genuine, i militari hanno immediatamente riconosciuto lo straniero alla guida, ricollegandolo ad un individuo gravato da numerosi precedenti. Sottoposto pertanto l’uomo a fermo di identificazione, all’esito dei rilievi foto-dattiloscopici è emerso come il 37enne fosse stato già espulso dal T.N. con accompagnamento alla frontiera nell’ottobre del 2022, non potendovi fare rientro prima di dieci anni. Per lo straniero, che nel proprio paese di origine aveva cambiato il proprio cognome, è così scattato l’arresto ed il trattenimento in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida, svoltasi la mattina successiva, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la liberazione dell’uomo, risultato gravato da altro procedimento in corso.

L’attività è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.