Perugia: sorpreso con la droga, 41enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne, di origini albanesi, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nell’ambito delle intensificate attività condotte dall’Arma nel capoluogo per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, una pattuglia della Stazione di Ponte San Giovanni ha sottoposto a controllo il giovane straniero, il quale, transitando a bordo della sua autovettura a fari spenti, aveva attirato l’attenzione dei militari.

Non sapendo spiegare esattamente dove fosse diretto e manifestando agitazione all’atto del controllo, il ragazzo ha insospettito i Carabinieri che hanno così deciso di procedere a perquisizione personale e veicolare d’iniziativa, sorprendendolo in possesso di 7 dosi di cocaina per un totale di 10 grammi, nonché una dose di marijuana, oltre a 290 euro in contanti, somma ritenuta costituire il provento dell’attività delittuosa.

Il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, condannando l’imputato ad un anno e sei mesi di reclusione.