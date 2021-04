Equitazione: a Montefalco lo spettacolo del dressage internazionale. Al centro ippico Le Lame l’evento utile per la qualifica alle Olimpiadi di Tokyo

Saltato il Concorso nazionale di dressage, a seguito delle normative della Fei (Federazione equestre internazionale) volte a contenere il virus equino Ehv-1, al centro ippico Horses Sporting Club Le Lame di Montefalco, nel fine settimana è comunque andato in scena il Concorso internazionale di dressage. Importante il livello dei partecipanti: numerosi binomi internazionali, infatti, andavano alla ricerca della possibile qualifica per le Olimpiadi di Tokyo 2021. D’altronde, a soli cento giorni dai giochi olimpici nipponici, e a causa del fermo di circa un mese e mezzo per le cautele Fei da contagio da Rinopolmonite, le qualifiche per le Olimpiadi di Tokyo hanno avuto un brusco stop e pertanto, per molti atleti europei e non solo, il Concorso di Montefalco ha assunto a importante evento per raggiungere la qualifica.