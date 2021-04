Opes Italia: il Comitato regionale Umbria si mobilita con il “progetto emergenza Covid”. A Terni il primo appuntamento, il successivo, agli inizi di maggio, si terrà a Perugia

Realizzata la prima iniziativa del ‘Progetto Emergenza Covid’ da parte del Comitato regionale Umbria di Opes Italia, ente nazionale di terzo settore e di promozione sportiva. L’iniziativa, volta a sostenere in vari modi famiglie particolarmente colpite dalla crisi scaturita a causa del Covid, come primo appuntamento si è concentrata su Terni. Qui è stato supportato ‘Emporio Bimbi’ della Società San Vincenzo De’ Paoli, una realtà che opera per attenuare le disuguaglianze sociali tra bambini e donare serenità in momenti particolarmente difficili come quello attuale. Un lavoro encomiabile che meritava giusta attenzione quale riconoscimento anche simbolico a tutte le altre associazioni che si adoperano per alleviare i disagi delle comunità in cui operano.

Opes Umbria ha consegnato ad Antonella Catanzani, responsabile di ‘Emporio Bimbi’, dell’abbigliamento sportivo per ragazzi dai sei agli undici anni, recependo un desiderio: tornare a divertirsi e magari a competere dopo mesi di inattività e anche di privazioni. Il presidente del C.R. Opes Umbria, Pier Francesco Quaglietti, si è complimentato con ‘Emporio Bimbi’, una realtà che assiste 320 bambini di 32 nazionalità diverse con alimenti, abbigliamento, prodotti scolastici e igienici. Ha precisato poi di “essere a disposizione per sollecitare le associazioni sportive del territorio iscritte ad Opes affinché supportino, se possibile, una realtà che aiuta le famiglie in quanto i bambini non hanno colpe per l’ambiente socio-economico e culturale in cui sono nati”.

Antonella Catanzani da parte sua ha ringraziato Opes Umbria per il gesto di solidarietà e il Comitato Provinciale di Terni, presente all’appuntamento con il presidente Fernando Pieramati e i consiglieri Danilo Sergio Pirro, Giuseppe Calò e Massimo Quadraccia.