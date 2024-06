Elezioni Perugia: le prime parole del neo sindaco Vittoria Ferdinandi

«Oggi – ha detto – vince Perugia. Abbiamo compiuto il nostro miracolo ma non ho mai avuto dubbi: conoscono e sento l’anima di Perugia, e so che non avrebbe ceduto all’arroganza del potere, all’odio e alla rabbia. Risultato incredibile, grazie a tutti. Ci lasciano una città scucita, hanno fatto di tutto con menzogne e strumentalizzazioni ma non è servito. Da domani sarò la prima sindaca e sarò la sindaca di tutti. Questo per me è un onore di cui sento la responsabilità e spero di esserne all’altezza».