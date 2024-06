Altri due morti sulle strade umbre

Nel primo pomeriggio, un auto si è ribaltata

Incidente stradale a Bettona: un morto e un ferito grave. Un’auto è uscita di strada e si è ribaltata a Bettona nel primo pomeriggio di oggi, 24 giugno 2024. I vigili del fuoco della squadra di Assisi sono intervenuti alle 16:15 per estrarre i due occupanti dal veicolo. Un uomo di 61 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale, mentre l’altro occupante dell’auto è deceduto sul posto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Inoltre, sempre nel pomeriggio, lungo la strada statale 3 Flaminia, nel territorio comunale di Narni, all’altezza del chilometro 75+300, in seguito allo scontro fra una minicar e la motrice di un mezzo pesante, priva di rimorchio, ha perso la vita una donna, conducente della minicar. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Amelia, supportati dalla polizia locale di Narni per la gestione della viabilità. Con loro i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, i sanitari del 118 e gli operatori Anas. L’incidente avrebbe coinvolto marginalmente anche una terza autovettura.