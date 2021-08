Eletti i nuovi presidenti di Federsanità e Anci Prociv. Rispettivamente Manuel Petruccioli e Letizia Michelini

Con l’assemblea di Anci Umbria ProCiv dello scorso 30 Luglio e quella di ieri pomeriggio di Federsanità Anci Umbria sono stati eletti i nuovi presidenti, rispettivamente Letizia Michelini (sindaco di Monte Santa Maria Tiberina) e Manuel Petruccioli (sindaco di Giano dell’Umbria).

Ad aprire le due assemblee, il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini che, nel congratularsi con i due presidenti, si è detto onorato di aver guidato le strutture in questi mesi:

“Si tratta di associazioni strategiche per i Comuni, per i Sindaci, per i territori e, nel caso di Federsanità, anche per le aziende sanitarie e le Usl. Asssociazioni che operano in stretto raccordo con la Regione dell’Umbria e con altre Istituzioni e associazioni locali e nazionali e che portano avanti importanti progetti, con ricadute dirette sui cittadini e sul loro benessere”.

All’incontro di ieri pomeriggio, hanno preso parte anche il direttore dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Marcello Giannico, per l’Usl Umbria1 la delegata Giulia Silvestri, per il Comune di Marsciano, l’assessore Manuela Taglia, per il Comune di Gubbio, il sindaco Filippo Mario Stirati. In collegamento video erano presenti per il Comune di Bevagna, il sindaco Annarita Falsacappa e per l’Azienda Ospedaliera di Terni, il direttore sanitario Alessandra Ascani.

Il presidente Petruccioli, nel ringraziare i sindaci, i dirigenti sanitari e delle Usl per la fiducia accordata, ha parlato

“di una nuova spinta propulsiva e propositiva della nostra federazione che ci vede oggi come nuovo comitato direttivo, che ha la forza al suo interno di avere rappresentanti degli Enti Locali e del Sistema Sanitario regionale. Già da tempo, la federazione ha collaborato a progetti specifici con le associate, ma soprattutto negli ultimi anni con la Regione Umbria, con la quale si è instaurata una proficua sinergia che è sfociata, proprio negli ultimi mesi, in due accordi, per i quali mi sento di ringraziare l’assessore Coletto: uno specifico, sul contrasto alla ludopatia; l’altro, più generico, che abbraccia diversi progetti a carattere sociosanitario. Il nostro obiettivo primario sarà quello di tessere e rafforzare la rete di integrazione sociosanitaria che dovrà diventare motore delle nostre azioni. Nel frattempo, porteremo avanti i tanti progetti già in corso e ne proporremo altri. Oggi inizia un nuovo percorso che vedrà ogni componente coinvolta su temi specifici e tutti nella attività federativa nazionale. Sarà una presidenza all’insegna dell’innovazione di questa struttura che è strategica anche per dare supporto alla Regione Umbria e ai nostri federati”.



Nuove sfide anche in Anci Umbria ProCiv, con la neo eletta presidente Michelini che ha dettato le nuove linee d’indirizzo.