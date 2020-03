“Economia della conoscenza, tra Pubblica Amministrazione e impresa on-line”. Progetto del Comune di Perugia che unisce giovani, istituzioni e imprese

Economia della conoscenza, tra P.A. e impresa on-line. È questo il nome del progetto nel quale sono stati inseriti i ragazzi che stanno compiendo il servizio civile universale. Il loro è un ruolo di supporto: coadiuvano, infatti, gli uffici nelle operazioni di dematerializzazione delle pratiche burocratiche e di dialogo fra P.A. e Cittadino/Impresa. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di favorire lo “sviluppo e la valorizzazione della conoscenza”, compresa quella digitale, come strumento imprescindibile al fine di ottenere uno scambio di dati e informazioni più fluido ed efficiente per lo sviluppo sociale ed economico del territorio, concepito come supporto alle imprese e, conseguentemente finalizzato al raggiungimento di un benessere per l’intera collettività. Il processo, avviato già da diversi anni dal Comune di Perugia, anche attraverso altri progetti, è rivolto agli imprenditori, ma anche a tutti coloro che, in qualche modo, si interfaccino con gli uffici pubblici. Come sostiene l’Assessore al Commercio, Clara Pastorelli