È partita Fiera Verde a Marsciano, due giorni dedicati al verde e alla biodiversità

In centro storico la XXV edizione dell’evento che valorizza agricoltura e produzioni biologiche – Ancora domenica 13 aprile dimostrazioni di mestieri, laboratori e uno spazio per l’avicoltura

È sbocciata in centro storico a Marsciano la 25esima edizione di Fiera verde, manifestazione fieristica tra le più importanti a livello regionale dedicate alla valorizzazione delle produzioni biologiche e naturali e all’agricoltura, in difesa della biodiversità. L’evento, promosso dal Comune di Marsciano e organizzato dalla Pro Loco di Marsciano con la partecipazione del Fondo forestale italiano e della Fondazione Comunità Marscianese, è stato inaugurato sabato 12 aprile e sarà ancora in scena domenica 13 con un ricco programma di iniziative che fanno da corollario alla mostra mercato di giardinaggio e florovivaismo: dalle attività con gli animali, alle dimostrazioni di antichi mestieri, ai laboratori legati al mondo del verde, fino alla presentazione di progetti in ottica di sostenibilità ambientale. Al momento inaugurale, insieme al sindaco Michele Moretti, erano presenti Francesco Matteucci, presidente della Proloco di Marsciano, rappresentanti della giunta comunale, dei Comuni limitrofi e delle associazioni locali, tra cui Nicola Falini, presidente dell’associazione ‘Il Barcaiolo’.

Novità di questa edizione è lo spazio dedicato all’avicoltura con la presenza di uno stand dell’Associazione degli avicoltori umbri in cui grandi e piccini possono conoscere da vicino animali da cortile provenienti da diversi Paesi e in cui domenica alle 10 ci sarà l’approfondimento ‘Avicoltura ornamentale in Umbria’. Sempre il programma di domenica ospita alle 9 l’iniziativa ‘Tutti in sella’ con i cavalieri istruttori Fise Maria Sole Lama e Francesco Pilati; nello stand della Pro loco alle 9.30 la presentazione del progetto di preservazione del Bosco delle Sette Valli a cura del Fondo forestale italiano e alle 10.30 il racconto della pastora Leidis Viel di come si fa il formaggio con la giornalista Rita Boini.

Nel pomeriggio, ai giardini Orosei alle 15.30 spazio al laboratorio ‘La mia foresta’ in cui il fumettista Marco Leombruni e il direttore del Museo di scienze naturali Sergio Gentili, nell’ambito della salvaguardia del Bosco delle Sette Valli, inviteranno i visitatori a osservare e disegnare alberi e foglie, mentre al giardino sensoriale alle 16 si parlerà di ‘Erbe spontanee, storia e tradizione locale, uso alimentare e botanico’ con il professor Aldo Ranfa.

Dopo l’appuntamento del sabato, anche domenica torna alle 16.30 la ‘L’antica arte della ferratura’ con dimostrazioni di mascalcia da parte dei maestri maniscalchi Giulio e Lorenzo Giulivi, reduci dai Campionati Mondiali di Calgary.

Si torna in Piazza della Vittoria allo stand della Proloco, alle 17.30 per l’incontro con il dottor Renzo Torricelli su ‘I nostri legumi tra tradizione e futuro’ e alle 18 per quello con Vanni Ficola di Puliti senza chimica che dimostrerà come creare un concime naturale dagli scarti per orti e giardini. Fiera verde dà spazio anche alle tradizioni di altri Paesi, come il Bangladesh che sabato ha ospitato la preparazione del Biryan e domenica alle 17 allo stand Bazar Salama la preparazione del tè alla menta dal Marocco. In entrambi giorni intrattenimento in Piazza Umberto I con ‘Pre-dinner Bio in piazzetta’, mentre a Palazzo Pietromarchi, sede del Museo del Laterizio, sono stati allestiti mercatini degli hobbisti dell’artigianato artistico.