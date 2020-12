E’ online il nuovo portale info-cartografico della Provincia di Perugia. Innovativo, con caratteristiche ed implementazioni uniche nel settore del Gis. Bacchetta: “Più facile il dialogo con enti, professionisti e cittadini”

Un portale innovativo, dinamico, in grado di dialogare in tempo reale con Comuni, professionisti, privati cittadini.

Le caratteristiche usate, che lo rendono un particolare esempio nella realtà dei GIS in Italia, sono a disposizione nel nuovo portale info-cartografico “WebGibs” della Provincia di Perugia, attraverso il quale è possibile usufruire dei nuovi strumenti di consultazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

La sua presentazione ai sindaci è avvenuta nei giorni scorsi online e ha visto anche la partecipazione del presidente Luciano Bacchetta.

“Questo strumento – ha dichiarato Bacchetta –, unico piano vigente sul territorio provinciale, dà lustro al nostro Ente. Nel corso degli ultimi mesi il Servizio “Progettazione viaria, Pianificazione, Espropri e Demanio”, tramite l’Ufficio “Territorio e Pianificazione” ha raggiunto ciò che si era prefissato come obiettivo per l’anno 2020, ovvero potenziare, aggiornare ed implementare il portale WebGis della Provincia, così da rendere più efficace la collaborazione e il dialogo con i Comuni di riferimento e gli utenti in generale”.

Come illustrato martedì, in apertura dall’Ing. Giovanni Solinas (Servizio “Progettazione viaria, Pianificazione, Espropri e Demanio”) e poi dall’Arch. Mauro Magrini (Ufficio “Territorio e Pianificazione”), è stata organizzata una piattaforma nel web, funzionale e moderna, in linea con le migliori tecnologie.

“Abbiamo messo a disposizione – ha spiegato Magrini – documenti ed elaborati fino ad ora prodotti, nel principio di massima collaborazione e trasparenza. Al fine di ottenere il coinvolgimento e la collaborazione dei Comuni e delle amministrazioni pubbliche in genere, l’Ente si è dotato di un sistema divulgativo in grado di elaborare i dati contenuti nel Piano Territoriale Provinciale, creare specifiche funzioni, gestirle e condividerle nella rete. L’applicativo originario, aveva bisogno di essere implementato per sfruttare al massimo le potenzialità del sistema e svolgere al meglio le proprie attività, in un quadro di ammodernamento divulgativo sempre più ampio e particolareggiato ed in continua evoluzione. Soprattutto nell’ottica di una “location platform” accessibile a chiunque, ovunque e in qualsiasi momento, permettendo inoltre agli operatori di lavorare direttamente con altre parti del sistema ArcGis e in rete “cloud”. Lo scopo, di questi aggiornamenti tecnici è stato quello di creare un ecosistema software, basato sull’attuale tecnologia GIS utilizzata, in modo da permettere sia la partecipazione attiva dei Comuni alla condivisione delle informazioni e dei dati, sia alla collaborazione sui processi amministrativi in cui l’ecosistema software funge da sistema di memorizzazione e di supporto alle decisioni”.

Insomma, un nuovo servizio a disposizione di enti pubblici, professionisti o privati cittadini attraverso il quale poter ricevere risposte immediate rispetto a quesiti e richieste di programmazione territoriale.

Il nuovo portale info-cartografico può essere consultato attraverso il portale della Provincia di Perugia oppure direttamente attraverso il link: http://webgis.provincia.perugia.it/webgis/.