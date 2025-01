Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, nell’ambito di attività investigative finalizzate al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato a Bastia Umbra – un cittadino italiano, classe 1975, poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente, una pistola illegittimamente detenuta e più di 2000 euro in contanti.

Nello specifico, mentre erano impegnati in un mirato servizio di osservazione, i poliziotti del Commissariato di P.S. – coadiuvati dal personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche – hanno notato un veicolo sospetto. Per questo motivo i poliziotti hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito intimando al conducente di fermarsi.

Sottoposto a perquisizione, estesa anche all’autovettura, il 49enne è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo cocaina, per un peso di oltre 64 grammi, suddivisi in involucri di diverse dimensioni, stupefacente tipo marijuana, per un peso di oltre 443 grammi, sostanza da taglio, 4 bilancini di precisione, oltre 2000 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, alcune banconote “fac-simile”, 5 artifici pirotecnici di genere non consentito e una pistola cal. 22, illegittimamente detenuta e con matricola occultata, con 23 munizioni dello stesso calibro.

Accompagnato presso gli uffici del Commissariato, a termine delle attività di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Su disposizione del Pubblico Ministero è stato trattenuto presso la Casa di Reclusione di Perugia – Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.