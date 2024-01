“Disturbi comportamento alimentare, bene l’impegno della presidente Tesei”

È quanto dichiara il consigliere regionale Paola Fioroni (Lega – vicepresidente Assemblea legislativa).

“La Lega in Umbria – spiega Paola Fioroni – si è sempre battuta sulla questione della prevenzione, cura e presa in carico continuativa dei giovani che affrontano una piaga silente e subdola come quella dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, per garantire la massima tutela di chi vive le patologie e delle loro famiglie. Abbiamo fatto approvare in Assemblea legislativa una legge regionale a mia prima firma che ho elaborato in stretta sinergia con la dottoressa Laura Dalla Ragione, fondatrice e direttrice della Rete per i disturbi del comportamento alimentare della Usl 1 dell’Umbria, per rafforzare una rete di eccellenza già esistente nella nostra regione e andare incontro agli operatori del settore. L’impegno costante della Lega a tutti i livelli – prosegue Fioroni – prosegue anche in questi giorni, con il segretario regionale e deputato Riccardo Augusto Marchetti, che oltre ad aver avviato una interlocuzione con il Governo sta lavorando per predisporre appena possibile un emendamento ad hoc, e con la presidente Tesei che ha portato all’attenzione del Ministero le problematiche esistenti, compresa la necessità di ottenere fondi specifici. Auspico – conclude Fioroni – che il Ministero competente saprà cogliere le sensibilità palesate e intervenire con gli strumenti opportuni alla risoluzione delle criticità”.