Dal centro alla periferia, Perugia Merita chiude la campagna elettorale

Venerdì 7 giugno si inizia alle 16.00 con una camminata da Porta Sant’Angelo, Biblioteca degli Armeni, fino a Corso Vannucci. Oltre al candidato sindaco Massimo Monni, sarà presente il deputato di Italia Viva Giuseppe Giachetti. Dalle 20.00 appuntamento a La Bruna, per la festa conclusiva con musica e prodotti tipici del territorio

Un percorso dal centro verso la periferia, a simboleggiare uguale attenzione a tutta la città, dall’acropoli fino alla più piccola frazione.

Con questo messaggio di unione tra i territori e le persone Perugia Merita si appresta a chiudere la campagna elettorale per le elezioni amministrative 2024 del capoluogo umbro che si terranno l’8 e il 9 giugno.

Due gli eventi in programma domani, venerdì 7 giugno. Il primo vedrà la partecipazione straordinaria di Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, partito che insieme al PSI e al movimento Tempi Nuovi – Popolari Uniti a Perugia sostiene la lista civica guidata dal candidato sindaco Massimo Monni. Si comincia alle 16.00 con “Pace, cultura, accoglienza”, il flash mob che da Porta Sant’Angelo, Biblioteca degli Armeni, darà inizio al cammino verso il centro che attraverserà Piazza IV Novembre per fare sosta al bar Ferrari, in Corso Vannucci, dove dalle 18.00 si terrà un aperitivo dal tema “Una città un continente”, per poi proseguire fino alla Rocca Paolina.

Dalle 20.00 la festa si sposta nella frazione La Bruna, presso la Pro Loco della piccola località dove Perugia Merita ha scelto di chiudere gli appuntamenti della campagna elettorale con un momento conviviale a suon di musica e prodotti tipici del territorio.