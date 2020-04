Da un’iniziativa dell’Avis Marsciano un respiratore per l’ospedale di Pantalla. I fondi arrivano dalla campagna di donazioni promossa insieme alla Caritas e ai Comuni di Collazzone, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio e San Venanzo

All’ospedale della Media Valle del Tevere sarà consegnato, in tempi brevi, dopo Pasqua, un nuovo respiratore da utilizzare per l’emergenza sanitaria in corso.

Il macchinario è stato acquistato grazie alle donazioni arrivate da tanti cittadini nell’ambito della campagna promossa dall’Avis Marsciano in collaborazione con la Caritas locale e le amministrazioni comunali di Collazzone, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio e San Venanzo.

La raccolta fondi, che ha superato i 25mila euro, va avanti. Si può quindi continuare a donare attraverso un bonifico sull’Iban:IT 64 C 01030 38510 000001093771,intestato all’Avis comunale di Marsciano, indicando come casuale: “Aiutiamo Ospedale MVT”.

Dopo il respiratore, quindi, con le prossime disponibilità economiche si acquisteranno dispositivi di protezione individuale (in particolare mascherine, protezioni facciali, guanti e tute) per il personale sanitario dell’ospedale, della guardia medica e per i medici di famiglia, tutti esposti ai maggiori rischi di contagio nella lotta al contenimento della pandemia.