Spello: le Associazioni insieme per l’Ospedale di Foligno. L’obiettivo comune dei ‘volontari’ è l’acquisto di apparecchiature per la terapia intensiva

Le Associazioni di volontariato di Spello insieme in una raccolta fondi destinata all’acquisto di materiale medico infermieristico per l’Ospedale San Giovanni Battista di Foligno.

Sono 32 le Associazioni che in questa emergenza sanitaria hanno unito le forze e stanno collaborando per raggiungere il comune obiettivo di donare all’ospedale del territorio un monitor multifunzionale per la gestione dei parametri vitali del paziente in sedazione profonda e una stazione di controllo dove monitorare e gestire tutti i monitor in terapia intensiva. Si tratta di strumenti importanti volti ad aumentare la qualità dell’assistenza dei pazienti. Per aderire all’iniziativa è possibile effettuare una donazione a una delle associazioni aderenti il cui elenco è disponibile nel sito del Comune di Spello al seguente link

https://bit.ly/2UXxToJ

I promotori sono

Centro Sociale Costantino Imperatore, Comitato per Capitan Loreto, Comitato per Acquatino, Associazione APS Pro Limiti, Motoclub Fuorigiri 2001, Pro Loco Spello, Associazione Le Infiorate di Spello, Terziere Pusterola, Terziere Porta Chiusa, Terziere Mezota, Legio XXII° Primogenia Pia Fedelis, Associazione culturale Ombrikos, Centro Sociale San Felice, Officina del Fantastico, Gruppo Ricreativo Santa Luciola, Avis Spello, A.S.D. Molon Labe, A.S.D. Julia Spello, Bocciofila Spello, Associazione Amici di Spello, Subasio Epyc, A.S.D. G.S. Pedale Spellano, Circolo Cinefotoamatori Hispellum, Juventus Club Spello, Associazione Hispellum, Associazione di Cultura Permanente, Associazione Castello di S. Giovanni, Circolo Culturale San Silvestro di Collepino, Amici di Acquatino, Associazione G.M.P. Gaia, Associazione Magister Sine Registro, Associazione Culturale il Tribbio.