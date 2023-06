Da Campello sul Clitunno un progetto per salvaguardare spazi aperti e fauna

Il Gal Valle Umbra e Sibillini raccoglie adesioni per dar vita a un partenariato – Presentazione di Life (Landscape for Flyers) lunedì 12 giugno alle 17.30 alla Bocciofila

Lunedì 12 giugno, alle 17.30 all’Asd Bocciofila di Campello sul Clitunno, si terrà un’assemblea pubblica di presentazione del Programma diretto Life (Landscape for Flyers) 2021-2027, volto a organizzare e implementare azioni per la conservazione degli spazi aperti e della diversità aviofaunistica all’interno e a beneficio dei domini collettivi.

In questo ambito, il Gal Valle Umbra e Sibillini, da sempre impegnato per la tutela e la promozione sostenibile del territorio, invita tutti gli interessati, all’interno del territorio di competenza, a partecipare per scoprire l’idea progettuale e creare insieme un partenariato per la presentazione della proposta progettuale a finanziamento. Il Gal ha già avviato un percorso di studio e progettazione per realizzare un Piano di conservazione e valorizzazione delle aree aperte (pascoli, prati, praterie) e della fauna collegata (avifauna ed entomofauna) all’interno dei domini collettivi ricadenti nel proprio territorio di competenza.

Il progetto perseguirà gli obiettivi del Programma Life – Natura e Biodiversità, andando a intervenire su specifici habitat della Rete Natura 2000, grazie ad azioni diversificate come, ad esempio, il recupero delle praterie, la tutela di punti d’acqua e vari interventi di stimolo e supporto alla zootecnica e alla presenza di insetti utili.

A tal fine, l’incontro di lunedì 12 giugno alla Bocciofila Clitunno è di particolare rilevanza poiché, oltre a illustrare le idee iniziali alla base del progetto, si terrà la raccolta delle adesioni al Partenariato di Comunanze, Abusc e altri enti gestori dei domini collettivi interessati alle iniziative progettuali.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Gal Valle Umbra e Sibillini attraverso il sito www.valleumbraesibillini.com o telefonando allo 0742.340989.