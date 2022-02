Covid: drastico calo dei ricoverati in Umbria

Si contano 12 ricoverati Covid in meno in un giorno negli ospedali umbri: sono 178 in base ai dati della Regione aggiornati a sabato 19 febbraio, di cui nove (erano dieci venerdì) in terapia intensiva. I nuovi casi di positività accertati sono 843 (in calo del 7,5 per cento), i guariti 1.271 e si registrano altre quattro vittime, 1.713 in tutto dall’inizio della pandemia. Ancora in calo gli attualmente positivi, ora 11.840, il 3,5 per cento in meno. Sono stati analizzati 6.360 test antigenici e 2.000 tamponi molecolari con un tasso di positività sul totale pari a 10,08 per cento, invariato rispetto al giorno precedente.