Coronavirus Umbria, continua il calo degli attualmente positivi

Tredici ricoveri in meno e scende il tasso di positività

Scendono ben sotto gli 11 mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria: sono 10.439, con un calo del 30,8 per cento in una settimana (1.431 in meno nelle ultime 24 ore).

Secondo i dati della Regione aggiornati a sabato 13 agosto, i nuovi casi accertati sono 445 e si registra un altro morto, 2.012 in tutto dall’inizio della pandemia.

I ricoverati sono 208 (13 in meno in un giorno), tre dei quali (uno in meno) in terapia intensiva. Il calo su base settimanale è del 12,8 per cento.

Sono stati analizzati 2.869 tamponi (tra molecolari e test antigenici) ed il tasso di positività scende al 15,51 per cento (era 20,1 ieri e 20,14 sabato della scorsa settimana).