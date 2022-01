Coronavirus: prosegue il calo degli attualmente positivi. Si registrano, però, altre tre vittime

Ancora un calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria, dell’otto per cento nell’ultimo giorno. Sono infatti ora 28.685, 2.497 in meno rispetto a sabato.

Scendono anche i ricoverati nei reparti ordinari, 230, sei in meno, mentre restano stabili i posti occupati nelle terapie intensive, 12. Emerge dai dati sul sito della Regione. Registrati altri tre morti, 1.886 nuovi casi, meno 3,7 per cento rispetto al dato di sabato, e 4.380 guariti. Sono stati analizzati 3.920 tamponi e 12.478 test antigenici, con un tasso di positività pari a 11,5 per cento (lo stesso del giorno precedente). Tornano meno di 30 mila anche le persone in isolamento contumaciale. Sono infatti in calo dell’otto per cento rispetto al giorno prima e ora 28.455.