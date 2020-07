Coronavirus: leggero aumento dei casi in Umbria. Nella giornata odierna 2 nuovi casi

Sono in leggero aumento i contagi al coronavirus in Umbria, che di recente aveva registrato per molti giorni consecutivi zero nuove positività. Dopo i tre di martedì e i due di ieri, altri due contagi sono stati accertati nelle ultime 24 ore, secondo i dati ufficiali pubblicati nel sito della Regione Umbria e aggiornati al 23 luglio.

Con un guarito in più (in totale i guariti in Umbria sono 1.361), gli attualmente positivi salgono a 22. Sono 1.463 complessivamente i contagi registrati nella regione dal’inizio dell’emergenza sanitaria. I tamponi eseguiti complessivamente sono 115.059. I ricoverati sono sei, nessuno dei quali in terapia intensiva.