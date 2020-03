Coronavirus: due morti a Perugia. Un uomo di 60 anni e una donna di 81

La direzione dell’Azienda ospedaliera di Perugia comunica che, nella giornata odierna, due pazienti sono morti come conseguenza del contagio da coronavirus. Un uomo e una donna, rispettivamente di 60 e di 81 anni. L’uomo, di Città della Pieve, era stato il primo paziente umbro risultato positivo per il Covid 19 ed era stato ricoverato il 2 marzo in Malattie infettive e trasferito il giorno successi in Terapia intensiva. La donna, invece, era residente nel capoluogo umbro ed era all’Ospedale Santa Maria della Misericordia dal 12 marzo. Il commissario straordinario Antonio Onnis, a nome della direzione e dell’intera comunità dei professionisti dell’ospedale, esprime – in una nota – il suo cordoglio ai familiari e alle comunità di Città della Pieve e di Perugia. Di seguito, invece, il cordoglio del Sindaco di Perugia, Andrea Romizi, per la scomparsa della concittadina.

L’amministrazione comunale comunica che oggi è venuta a mancare, presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia, una nostra concittadina trasferita in terapia intensiva il 13 marzo. Ai familiari della signora, a nome mio e dell’Amministrazione tutta, esprimo il più profondo e sentito cordoglio. Anche per la seconda vittima, residente a Città della Pieve deceduta anche essa nella giornata odierna, il Sindaco di Perugia Andrea Romizi, esprime alla famiglia un profondo dispiacere.