Coronavirus: attivato il Centro Operativo del Comune di Terni. Misura precauzionale e preventiva concordata con Anci e Protezione Civile

Con l’obiettivo di recepire qualsiasi provvedimento e agevolare ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID-19, anche il sindaco di Terni Leonardo Latini con un’ordinanza, ha attivato il COC, Centro operativo comunale.

Il COC, formato da tecnici di vari settori, viene sempre attivato quando è necessario gestire situazioni d’emergenza, da quelle meteo, ai terremoti, o al rinvenimento di ordigni bellici da disinnescare.

L’esigenza di attivare in via precauzionale e preventiva i Coc nei Comuni italiani con una popolazione superiore ai 20mila abitanti è emersa oggi anche dal confronto tra Protezione Civile e Anci, così come riportato nella nota inviata a tutti i sindaci.

Ricordando che a Terni non ci sono casi accertati, il sindaco sottolinea che l’attivazione del COC è

“una misura precauzionale e preventiva che aiuta a lavorare al meglio e in maniera coordinata a tutela dei cittadini ternani”.

Non ci sono ad ora provvedimenti riguardanti le attività scolastiche.

Il sindaco di Terni, Leonardo Latini, intanto, continua a partecipare al tavolo permanente istituito ieri presso la Prefettura di Terni sull’emergenza Coronavirus. Tavolo che si è riunito anche nel pomeriggio di oggi, con la partecipazione del sindaco, per condividere in tempo reale e aggiornare costantemente informazioni e strategie operative tra le diverse istituzioni coinvolte nel territorio di riferimento.

Si ricorda che per informazioni e in caso di sintomi riconducibili al Coranavirus, non bisogna recarsi negli ambulatori o nelle strutture sanitarie, ma occorre contattare il proprio medico di famiglia o rivolgersi ai numeri telefonici 1500, oppure 800636363.