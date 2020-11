Coronavirus: 283 casi su 755 tamponi. Continuano a migliorare le condizioni del Cardinale Gualtiero Bassetti

Altri nove morti per il Covid in Umbria, nell’ultimo giorno, 262 totali, secondo i dati aggiornati a lunedì dalla Regione. Registrati 283 nuovi casi, 19.159, ma a fronte di 755 tamponi analizzati, 361.474 dall’inizio della pandemia. Con un tasso di positività che schizza al 37,4% come però solitamente avviene quasi sempre a inizio settimana. Nell’ultimo giorno sono stati certificati 130 guariti, 7.653, con gli attualmente positivi passati da 11.100 a 11.244. Riguardo ai ricoveri sono saliti da 437 a 447, 72 dei quali (ieri 71) in terapia intensiva.

Continuano a migliorare le condizioni di salute del Cardinale Bassetti. Come riferisce la direzione sanitaria, è “stabile” il quadro clinico generale del presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, ricoverato in medicina d’urgenza Covid 1 dell’ospedale del capoluogo umbro. Il porporato prosegue il piano terapeutico comprensivo di ossigenoterapia.