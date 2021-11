Coronavirus: 2 ricoverati in meno

Invariate le terapie intensive (6), una nuova vittima

Scendono a 46, due in meno di domenica, i ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria mentre restano sei i posti occupati in terapia intensiva, secondo i dati sul portale della Regione aggiornati a lunedì. Nell’ultimo giorno è stata registrata una nuova vittima per il virus. I nuovi positivi sono stati 12 e 48 i guariti, con gli attualmente positivi ora 1.381, 37 in meno.

Sono stati analizzati 544 tamponi e 3.299 test antigenici, per un totale di 3.843 con un tasso di positività pari allo 0,31 per cento (0,38 lo stesso giorno della scorsa settimana).