Corciano, inaugurati ufficialmente i campi da padel al Quasar Village

Attivi già da novembre, ospitano quotidianamente corsi per ogni età, tornei e campionati – Prima struttura sportiva di questo tipo in Italia all’interno di un centro commerciale

Attivi già da novembre, i nuovi campi da padel installati nel piazzale del centro commerciale Quasar Village di Ellera di Corciano sono stati però ufficialmente inaugurati soltanto oggi, mercoledì 30 giugno, alla presenza delle autorità civili e sportive locali. Il Qua Gioco-Tennis Club Chiugiana, gestore e titolare del nuovo impianto sportivo, ha infatti preferito attendere la fine della fase acuta della pandemia per festeggiare in sicurezza l’apertura dei campi da gioco. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, Roberto Tenerini, presidente di Qua Gioco-Tennis Club Chiugiana, Domenico Ignozza, presidente del Coni Umbria, Cristian Betti, sindaco di Corciano, Tiziana Zetti, direttrice del Quasar Village, ed Enrico Angelini, responsabile delle gallerie commerciali di PAC 2000A Conad.

“È stata un’iniziativa imprenditoriale importante e unica nel suo genere – ha subito sottolineato Tenerini –, essendo stati noi i primi in Italia a realizzare campi da padel all’interno di un centro commerciale. Ancor più significativa perché realizzata in piena emergenza sanitaria. Ma, spinti anche dalla società PAC 2000A Conad, proprietaria del Quasar Village, abbiamo creduto fino in fondo a questo progetto e i risultati ci hanno dato ragione. Questo impianto è stato un volano per la nostra associazione e per tutto il movimento perugino del padel, facendo da traino e permettendo la grande diffusione di questo sport”.

A certificare il successo dell’iniziativa è innanzitutto il gran numero di attività che si svolgono quotidianamente all’interno dei campi: oltre a singoli giocatori ed amici che vi si recano per fare sport amatoriale, ogni giorno, infatti, si tengono corsi di padel per ogni età, dai bambini di sei anni fino agli adulti, gestiti da tecnici specializzati. Molto sviluppata anche l’attività agonistica con 15 squadre iscritte a vari campionati e tornei che si svolgono nei fine settimana. Il Qua Gioco-Tennis Club Chiugiana ospita e organizza nella sua struttura anche campionati a squadre tra cui il Campionato regionale umbro Msp in programma da giovedì 1 a domenica 4 luglio.