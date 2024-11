Straquasar di domani con boom di iscrizioni

Boom di partecipanti e iscrizioni ancora aperte per la Straquasar, la gara podistica in programma questa domenica 10 novembre nel territorio corcianese con partenza ed arrivo al Quasar Village. Già quasi 350 già i preiscritti alla gara agonistica, a cui si aggiungono un centinaio i partecipanti alla Country Walk ed oltre 200 alla passeggiata aperta a tutti ed alle scuole in particolare. C’è grande attesa per la gara, che da quest’anno si svilupperà su un percorso diverso, sulla distanza di circa 10 chilometri e 700 metri, raggiungendo la parte inferiore dell’abitato di Solomeo, dopo aver attraversato la strada della Chiugina riservata alla mobilità ciclo-pedonale. La competizione sarà alla sua settima edizione, partendo alle ore 10 dallo stesso centro commerciale, da dove quest’anno ci sarà con partenza alle 9.30 anche la novità della Country Walk (8 km), una camminata autogestita che ricalcherà solo in parte il percorso competitivo nelle campagne della zona. La scelta degli organizzatori di proporre un nuovo tracciato è stata dettata dalla volontà di renderlo più agevole ed anche più caratteristico, mantenendo al tempo stesso il giusto impatto naturale con il territorio, attraversando le zone verdi lungo un percorso inibito al traffico automobilistico.

La manifestazione sarà ancora organizzata dal Quasar Village insieme alle società dei l’Unatici Ellera Corciano, presieduta da Anna Maria Falchetti, e Cdp Atletica Perugia (la squadra del Circolo Dipendenti Perugina) con il fondamentale apporto dell’Archi’s Comunicazione, che si propongono ancora di far vivere una giornata di sport nel territorio all’insegna della corsa e dello sport. Sotto l’egida della Fidal Umbria e dell’Endas, a collaborare ci sono anche l’associazione L’Unanuova e l’associazione Avanti Tutta, oltre ovviamente la locale Amministrazione Comunale e la Protezione Civile per garantire la massima sicurezza lungo il tracciato.

La gara podistica è aperta agli atleti tesserati Fidal, Runcard ed Enti di Promozione Sportiva (riconosciuti dal CONI) o comunque in possesso della certificazione medica agonistica in corso di validità, tesserandosi con una delle società organizzatrici (informazioni possono essere richieste al numero 360343785). E’ garantita l’assegnazione di un pacco gara a tutti i partecipanti alla gara, mentre saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne e i primi cinque di ognuno delle 13 categorie (due in più rispetto al passato) previste con “Gift Card” liberamente spendibili presso le attività commerciali del Quasar che hanno scelto di dare la propria disponibilità. Premi anche alle prime tre società, che avranno il valore delle iscrizioni pagate per gli arrivati. Sarà riproposto il premio alla memoria di Eros Bastianini, che aveva partecipato alle prime cinque edizioni della competizione ed a lui è infatti è stato deciso di intitolare il premio (in collaborazione con Euronics) destinato ai “senatori” della manifestazione, ovvero a coloro che che avranno preso parte a tutte le edizioni.