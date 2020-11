“Convocare quanto prima un tavolo istituzionale per la gestione dell’emergenza”

“Riteniamo che in questo momento ciò che serve al Paese e all’Umbria sia un dialogo responsabile tra maggioranza e opposizione. Lo abbiamo promosso noi per primi, dalle file della minoranza dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, per dimostrare, ancora una volta, che l’interesse dei cittadini viene prima di ogni altra cosa. Sono trascorsi ormai sette giorni da quando abbiamo inaugurato il tavolo di confronto istituzionale e portato all’attenzione della presidente Donatella Tesei le nostre dieci proposte per gestire la nuova fase dell’emergenza; per correggere gli errori, recuperare il tempo perduto, fornire spunti di riflessione ed idee e per guardare avanti insieme, con maggior incisività e determinazione. Spiace dover constatare, però, che, al momento, non ci sia stato fornito alcun riscontro nel merito delle proposte presentate né su come proseguire i lavori congiunti”.