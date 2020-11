“Repubblica Digitale” seleziona il progetto umbro #Gemma tra i progetti virtuosi. #Gemma si conferma come strumento di inclusione sociale delle fasce di non nativi digitali

#Gemma, il progetto umbro ideato dal gruppo FORMA.Azione e Giove In Formatica, precursori nel supporto ai cittadini nell’adeguarsi alla digitalizzazione dei servizi che coinvolge tutta l’Italia, è stato selezionato come uno dei progetti virtuosi da Repubblica Digitale, l’iniziativa strategica nazionale promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri per contrastare ogni forma di divario digitale di carattere culturale.

#Gemma nato in Umbria, oltre venti anni fa come progetto di alfabetizzazione informatica in aula, ha sempre puntato ad anticipare le crescenti esigenze dei cittadini dovute alla continua digitalizzazione dei servizi, ed è oggi diventata una case history, finalizzata a sostenere la massima inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie dei cittadini, accompagnando il processo di trasformazione digitale del Paese.

“Lo Spid sarà protagonista della trasformazione digitale del paese”. Queste le parole usate dalla Ministra dell’Innovazione tecnologica e della Digitalizzazione Paola Pisano sul passaggio obbligatorio allo Spid come credenziale unica di accesso per i servizi INPS. Lo Spid entro la fine di febbraio 2021 sarà la credenziale unica di accesso non solo per i servizi Inps, ma anche per tutti i servizi della Pubblica Amministrazione, che diventeranno tutti fruibili anche da smartphone. Ad oggi in Italia, possiedono l’identità Spid quasi 11 milioni di cittadini, di cui appena 400 mila hanno più di 65 anni. I “non nativi digitali” sono i soggetti più a rischio di essere esclusi da questa “semplificazione”, ma non solo loro, perché molto spesso anche persone più giovani trovano difficoltà a districarsi nelle procedure in rete.

Il progetto #Gemma, nato come realtà intercomunale in Umbria è oggi un punto di riferimento, che non vede confini territoriali, con animazioni digitali gratuite realizzate sulla piattaforma Zoom, materiali informativi, tutorial sulla pagina Facebook e uno sportello di assistenza a distanza anch’esso gratuito, che guidano i cittadini nell’ottenimento e utilizzo dello SPID, la credenziale unica di accesso per i servizi INPS e della Pubblica Amministrazione.

Questi alcuni dei prossimi appuntamenti su SPID:

Venerdì 27/11/2020 alle ore 14.00

Giovedì 03/12/2020 alle ore 15.00

Lunedì 21/12/2020 alle ore 16.00

Per tutti gli appuntamenti in programma www.progettogemma.it – https://www.facebook.com/gemmaprogetto

#Gemma propone oggi un calendario di appuntamenti digitali che fanno perno sull’ottenimento e l’utilizzo dello SPID, ma che offrono sostegno anche su un ampio spettro di tematiche come l’acquisizione di strumenti e strategie per la genitorialità nell’era digitale, affrontando temi come il Sexting, il cyberbullismo, gli hikikomori; dando informazioni sui servizi online per disoccupati e sulle politiche attive del lavoro; andando ad intercettare le esigenze degli over 65 a partire dall’ABC digitale per i più inesperti, per passare alla conoscenza dei social più aggiornati; ai servizi digitali del Sistema Sanitario Nazionale, visitare virtualmente musei, siti archeologici e città d’arte; fare video e selfie con il proprio smartphone; fino ad affrontare argomenti trasversali come ad esempio informarsi correttamente sull’andamento della pandemia da Covid-19 in corso.

#Gemma – il sapere è prezioso è un progetto ideato dal gruppo FORMA.Azione, impegnato nella progettualità del terzo settore e che da anni si occupa di formazione ed educazione inclusiva, ed è finanziato dalla Regione Umbria con le risorse del POR-FSE 2014-2020 nell’ambito del programma #OpenUmbria.