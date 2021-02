Continua a crescere la curva dei contagi Covid in Umbria. Per epidemiologici andamento “lineare e ciclico”

Continua a crescere, ormai dal 25 dicembre, la curva dei contagi Covid in Umbria. Lo fa con un andamento “lineare e ciclico” secondo l’analisi settimanale del nucleo epidemiologico della Regione. E’ emerso nella conferenza stampa settimanale dell’andamento dei dati. L’indice Rt calcolato sugli ultimi 14 giorni in base ai dati è stato indicato in 1.07 (con un intervallo 0,92-1,22). Tra i dati indicati i “picchi” nei ricoveri e la salita dei casi nei giovani in età scolastica.