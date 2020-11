Consulenza gratuita di Bertolaso alla Regione Umbria. Ad annunciarlo la Presidente Tesei

Consulenza “a titolo gratuito” con la Regione Umbria per l’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso per fronteggiare l’emergenza Covid. L’ha annunciata la presidente Donatella Tesei durante una video-conferenza stampa sul piano di contenimento e degli interventi emergenziali per l’utilizzo della rete ospedaliera. La Governatrice ha dichiarato che Bertolaso è

“una garanzia per il tema delle emergenze e ci aiuterà anche nel raccordo tra sanità e protezione civile”.

Bertolaso, presente all’incontro, aiuterà la task force della Regione, istituita per fronteggiare la pandemia, anche nell’attivazione di un ulteriore piano di salvaguardia.

“Al momento – ha affermato Tesei – non è necessario ma in ipotesi di scenario peggiore dobbiamo essere pronti”.

L’ex Capo della Protezione Civile, invece, ha voluto ringraziare